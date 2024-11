.com - Empoli-Como 1-0, gol di Pellegri

(Adnkronos) – L’sconfigge 1-0 ilnel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Castellani’ della città toscana. A decidere il match il gol dial 2? della ripresa. In classifica l’aggancia al decimo posto con 14 punti il Torino, mentre i lariani restano fermi a quota 9 in 14/a posizione insieme a Cagliari, Parma e Genoa. Primo tempo avaro di emozioni. I padroni di casa fanno la partita ma senza mai concludere a rete, gli ospiti ci provano con Belotti ma la sua conclusione termina di poco a lato. In avvio di ripresa al 2? i toscani sbloccano la partita.si avventa su una maldestra respinta della difesa del, entra in area e scarica in porta un destro potentissimo che batte Reina. Al 10? altra chance per l’, Gyasi si avventa sul secondo palo anticipando Moreno, l’attaccante calcia, Reina si immola e respinge.