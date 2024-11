Nerdpool.it - Empire of the Ants – Rilasciato il trailer di lancio

of the, l’atteso RTS di Microids e Tower Five, è prossimo all’uscita e, per festeggiare, gli sviluppatori hannoun nuovo. Questo offre un assaggio di tutte le caratteristiche del titolo che, vi ricordiamo, è ispirato all’opera di Bernard Weber, in cui impersoneremo la 103.683esima formica, determinata a difendere la sua colonia. Inof theogni decisione è importante, ogni movimento è strategico e ogni conquista mette in mostra la vostra abilità nel navigare in un mondo dove i piccoli sono potenti! Strategia, esplorazione, combattimento e alleanze con la fauna locale sono essenziali per superare le numerose sfide che attendono i giocatori. L’accesso anticipato è ora aperto per chi ha effettuato il pre-order, mentre ilufficiale è previsto per il 7 novembre 2024 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Completamente ottimizzata per PlayStation 5 Pro fino a 60 FPS, questa esperienza promette un gameplay fluido e una grafica straordinaria.