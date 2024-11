Lanazione.it - Ela, misteriosa ma docile. Cerca abbracci e famiglia

Della luna ha i colori. E il suo carattere sembra subirne tutti gli alterni influssi, ma solo apparentemente però. Sì, perché di Ela è sufficiente scoprire la storia e soffermarsi a guardare quei suoi limpidi occhioni verdi e tanto tristi, per vedere – e capire - che quella repentina variabilità della sua indole non è altro che il segno, e il tentativo per lei, di riuscire a ritrovare finalmente il proprio caldo angolino nel mondo. Dotato, magari, di una morbida coperta tutta per sé. Di taglia media e di tre anni, Ela è una giovane gattina di razza europea comune che sette mesi fa ha fatto il suo ingresso nel gattile di San Venerio, portata dalla sua proprietaria costretta a rinunciare a lei per problemi di salute.