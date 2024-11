Scuolalink.it - Corso di preparazione per il concorso docenti 2024: MSA comparto scuola al fianco dei candidati

Leggi tutto su Scuolalink.it

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di MSA, che annuncia l’attivazione di undialla prova scritta per il nuovo con. Questo importante evento si avvicina, con l’iter concorsuale programmato tra novembre e dicembre, offrendo un’opportunità unica a circa 20.000 insegnanti di ottenere il ruolo. Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha confermato queste informazioni, rendendo il momento particolarmente significativo per chi aspira a entrare nel mondo della. MSA () attiva undialla prova scritta per il nuovo conIl nuovo Conè alle porte! L’iter concorsuale, previsto tra novembre e dicembre, offrirà a circa 20 mila insegnanti l’opportunità di ottenere il ruolo, come confermato dal Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.