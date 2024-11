Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni, il clamoroso bacio chiude il caso: chi è il suo nuovo uomo | Guarda

Da giorni si vociferava di una presunta relazione trae Giovanni Tronchetti Provera. Ma ora c'è anche una prova che li inchioda. Il primotra i due è stato immortalato in una foto scattata il 31 ottobre 2024, durante la festa di Halloween al Maka Loft di Milano dal Giornale d'Italia. L'immagine, diventata subito virale in Rete e sui social, mostra i due mentre di esibiscono in un lungoappassionato. E così ogni dubbio è stato sciolto. I due, presenti alla festa di Halloween, sono vestiti di tutto punto: costumi coordinati e truccati a tema. Alcuni testimoni hanno dito di averli visti scherzare e parlare per gran parte della serata, tra sguardi intensi e sorrisi. E nel momento clou della serata, è scattato un. Lei, con un gesto affettuoso, lo tiene fermo con una mano e lo abbraccia con l'altra. Lui le avvolge la schiena con un braccio, lasciando trasparire un'intimità che sembra confermare la loro relazione amorosa.