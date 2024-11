Ilfattoquotidiano.it - Caso BibiLeaks, l’arresto del portavoce inguaia Netanyahu: “Ha sfruttato segreti di Stato a fini politici”

Eliezer Feldstein èarreil 27 ottobre insieme a 3 soltati dell’esercito israeliano (un altro militare èarreoggi), ma sottotraccia il suoandava avanti da tempo. Dall’inizio di settembre, per la precisione, quando durante il colloqui in corso per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas alcuni documenti riservati erano usciti dal gabinetto di guerra di Benjamined eranoti sui giornali. Oradell’exdell’ufficio del primo ministro sta causando non pochi problemi a quest’ultimo. I documenti oggetto del leak, infatti, erano alla base di un articolo pubblicato dal Jewish Chronicle di Londra, secondo cui Hamas aveva pianificato di far uscire gli ostaggi da Gaza attraverso l’Egitto, e di un altro articolo sul quotidiano tedesco Bild che affermava che l’organizzazione al potere nella Striscia stava prolungando i colloqui sugli ostaggi come forma di guerra psicologica contro Israele.