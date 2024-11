Borsa Usa, Nvidia sostituira' Intel nel Dow Jones l'8 novembre

Leggi tutto su Ildenaro.it

New York, 04 nov. (askanews) – A partire da venerdi’ 8il produttore di chip AI,, entrera’ tra i 30 titoli dell’indice DowIndustrial Average., leader dei chip negli Stati Uniti e presente nel Dow da un quarto di secolo. Nel 1999 il Wall Street Journal descrissecome uno dei “titoli della nuova economia” che sostituivano i “sostenitori della vecchia economia”. Oggi lo stesso si potrebbe dire di Nvia, entrata nel club dei trilionari proprio grazie al boom dei chip dell’ligenza Artificiale che hanno scavalcato il dominio di. In apertura dei mercatista perdendo il 2,4% ee’ in rialzo dell’1,4%. L'articoloUsa,nel Dowl’8proviene da Ildenaro.it.