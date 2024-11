Lanazione.it - Basket. Il Galli non si ferma più

Leggi tutto su Lanazione.it

Arezzo, 04 novembre 2024 – E sono cinque. Non sila cavalcata della formazione di coach Nacho Garcia, che nella quinta giornata ottiene un'altra vittoria conndosi capolista solitaria. Partita in equilibrio per due quarti, poi l'allungo nel terzo periodo. Ultima frazione in cui Broni prova a rientrare ma un break firmato tutto da Stroscio sancisce il quinto successo in campionato. San Giovanni Valdarno: Degiovanni, Rossini, De Cassan, Cruz, Conde Broni: Reggiani, Baldelli, Hartmann, Nasraoui, Morra. Sono dell'ex Nasraoui i primi tre punti della serata. La Polisportivarisponde con Rossini e Conde (6-3), ma Broni con Hartmann sorpassa nuovamente. Si sblocca anche l'altra ex Reggiani, ma due canestri di Amatori e Rossini sigillano il 12-9 alla prima pausa.