Banco Bpm | così finanziamo i progetti green

"L’AGRICOLTURA e il settore primario rappresentano il cuore del sistema produttivo del nostro Paese, occorre stare vicini agli operatori di questo settore per dare supporto e spinta all’innovazione e alla crescita". Il convegno organizzato da Qn Distretti sarà un’opportunità per favorire il dialogo tra i diversi attori dell’intera filiera delle macchine agricole. Tra gli esperti che interverranno c’è Adelmo Lelli, responsabile della Direzione Territoriale Emilia-Adriatica diBpm. Tra i temi del convegno vi è anche la ricerca. "La ricerca è un pilastro per il progresso dell’agricoltura. Con il dialogo continuo, le banche possono promuovere soluzioni finanziarie che consentano alle imprese di investire in ricerca e sviluppo, aiutandole ad accedere a tecnologie avanzate e contribuendoa un settore agricolo più efficiente e competitivo".