Spettacolo.periodicodaily.com - Ave Rico torna con “Lonely”

Leggi tutto su Spettacolo.periodicodaily.com

” è il nuovo singolo del cantautore e produttore Ave, un brano intriso di sonorità malinconiche che rappresenta un grido profondo contro la solitudine che avvolge l’artista. Nella musica, Avescopre il suo rifugio, un modo per esprimere il suo dolore e affrontare la solitudine che lo circonda. Il Nuovo Singolo di Aveè “” È disponibile su tutte le piattaforme digitali “”, il nuovo singolo del cantautore e produttore Ave. Questo brano, caratterizzato da sonorità malinconiche e un profondo senso di introspezione, rappresenta un grido disperato contro la solitudine che avvolge l’artista. La musica diventa per lui l’unico rifugio in un mondo che a volte sembra isolante.