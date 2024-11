Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, il director svela i motivi del rinvio al 2025

Il Vice President Executive Producer di, Marc-Alexis Côté, hato alcuni deiche hanno costrettoa rinviare il gioco a Febbraio. Come riportato da Insider Gaming, nel corso dell’evento Bafta organizzato nelle scorse ore, Marc-Alexis Côté ha deciso di rispondere ad una domanda diretta riguardante ilimprovviso di, titolo che inizialmente sarebbe dovuto approdare sul mercato nel corso di questo mese di Novembre 2024, ma che adesso verrà rilasciato soltanto tra qualche mese. Côté ha prima di tutto ammesso che “il portfolio di Ubisoft è stato criticato negli ultimi anni per una percepita incoerenza nella qualità“, aggiungendo in seguito che i giocatori cercano “più raffinatezza, più innovazione e un coinvolgimento più profondo” dai giochi pubblicati dalla società, spronandoli di conseguenza a fare sempre meglio. Lo sviluppatore ha aggiunto che proprio grazie alpotranno rendereun gioco migliore, precisando che il titolo “ha il potenziale per essere uno dei migliori nella leggendaria storia del franchise”, ammettendo però che “essere tra i migliori non è più sufficiente”.