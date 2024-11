Iltempo.it - Antica diga romana salva un villaggio. E la Dana sferza Barcellona

Mentre in Spagna cresce la rabbia per i ritardi nei soccorsi alle vittime delle inondazioni che hanno travolto Valencia, in Aragona unè statoto dalla furia delle acque grazie ad unacostruita dagli Antichi Romani più di duemila anni fa. Si tratta di Almonacid de la Cuba, 325 abitanti appena. La vecchia ma ancora possente barriera ha deviato l'inondazione allontanandola dalle case. Le immagini drammatiche che mostrano come il paesino sia sfuggito al peggio della devastazione sono state pubblicate dai giornali spagnoli. Le fotografie mostrano torrenti d'acqua che si riversano giù per una collina a pochi metri dalle abitazioni. Ma la “dei Cesari” ha fatto sì che ad Almonacid de la Cuba non ci siano stati né morti né feriti. Grazie a quegli antichi ingegneri che l'hanno ideata, il diluvio è stato dirottato lungo un pendio.