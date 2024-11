Al via le riprese de “La Gioia”, con Jasmine Trinca e Valeria Golino

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 4 nov. (askanews) – Primo ciak per “La”, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini, interpretato da, Saul Nanni,, Francesco Colella, scritto da Giuliano Scarpinato e Benedetta Mori, in collaborazione con Chiara Tripaldi e Nicolangelo Gelormini e liberamente ispirato ad un fatto di cronaca. Lesi svolgeranno tra Torino e Roma. La fotografia è affidata a Gianluca Palma, il montaggio è di Chiara Vullo, la scenografia di Eugenia F. Di Napoli e i costumi sono di Antonella Cannarozzi. Prodotto da Viola Prestieri per HT Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, “La” uscirà in sala nel 2025 con Vision Distribution. Nicolangelo Gelormini è regista, sceneggiatore e montatore.