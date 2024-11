Lanazione.it - Scarlino, infuria la polemica: "Manca una visione del futuro"

"Mentre l’Amministrazione comunale cerca di farsi vedere attiva sui giornali pubblicizzando l’ordinaria amministrazione dell’ente, quello che vedono i cittadini è lanza die prospettiva per ildi". Inizia così la disamina di Luca Niccolini capogruppo di "nel Cuore". "Dopo un’estate con un notevole calo di flussi turistici, le criticità che avevamo evidenziato anche durante la campagna elettorale non sono state minimamente affrontate – aggiunge Niccolini – come ad esempio lanza di parcheggi al Puntone dove la sosta selvaggia lungo la strada e sopra gli spartitraffico, dovuta anche alla recente eliminazione dei pochi parcheggi già esistenti, è diventata una routine quotidiana e soprattutto un pericolo costante per la sicurezza dei cittadini e per la viabilità ordinaria.