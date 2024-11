Premier League 2024 2025 1-1 tra United e Chelsea | Caicedo risponde a Fernandes

Leggi tutto su Sportface.it

Un pareggio che non accontenta nessuno. Manchesternon vanno oltre l’1-1 ad Old Trafford nel big match della decima giornata di. I Red Devils restano nei bassifondi della classifica con 12 punti, sei in meno dei Blues che occupano la quarta posizione. Ritmi bassi nel primo tempo. La prima svolta del match arriva solo al 69?. Hojlund aggancia in area ed evita Sanchez, che stende l’ex Atalanta. L’arbitro assegna il calcio di rigore e dagli undici metri Brunonon sbaglia e spiazza il portiere. Al 74? ilpareggia grazie alla magia di un singolo. Tutto merito diche si coordina dopo un rinvio della difesa e al volo da fuori area batte Onana sul suo palo. Nel prossimo turno il Manchestersfiderà il Leicester, mentre ildovrà vedersela contro l’Arsenal.