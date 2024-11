Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo fosse un topo, invece ho trovato il mio coinquilino sotto il letto che mi fissava con gli occhi spalancati”: la storia choc che divide il web

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

“Hoil mioil, che micon gli. Quando l’ho illuminato con la torcia, ha urlato“. Inizia così l’inquietante racconto condiviso nelle scorse ore da un 24enne su Reddit e ripreso dal tabloid britannico Mirror. Nel post, divenuto virale, il giovane racconta di vivere da due anni con Karl, un ragazzo della sua stessa età, e descrive un’escalation di comportamenti inquietanti da parte del. Karl, con il quale non ha un rapporto di amicizia, ha iniziato infatti nell’ultimo periodo a fargli domande sempre più personali, mettendolo a disagio: “Una volta mi ha chiesto se avessi mai pensato di fare esperimenti con altri uomini”, racconta il ragazzo. “Gli ho detto di no, e che non mi sentivo a mio agio con domande così intime, ma lui ha risposto: ‘Vedremo’”.