Napoli sorpresi a cedere la droga | in arresto due persone

Gli agenti della Questura dili hanno notati in piazza San Francesco di Paola, sorprendendoli durante lo scambio Nel pomeriggio del primo novembre, la Polizia di Stato ha tratto inper detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti due napoletani di 33 e 46 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un giovane che, dopo essersi avvicinato a due soggetti, ha consegnato una banconota ad uno di essi ricevendo in cambio un involucro dall’altro.