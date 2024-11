Inter-news.it - Napoli capolista asfaltato dall’Atalanta, prima dell’Inter! Si accende la corsa scudetto

Leggi tutto su Inter-news.it

Al Diego Armando Maradona, l’Atalanta firma una delle sue prestazioni più convincenti della stagione, infliggendo un pesante 0-3 al. Silain Serie A, in attesa di della partitaimpegnata questa sera e dello scontro diretto della prossima settimana. INDIRIZZATA NEL PRIMO TEMPO – L’Atalanta vince 0-3 e mette in mostra solidità, compattezza e un attacco letale, lanciando un segnale forte a tutto il campionato: laper lonon può più escluderla. A decidere il match sono le due reti di Lookman nel primo tempo, entrambe su assist di un ispirato De Ketelaere, e il gol finale di Retegui al 91’. Sin dai primi minuti, l’Atalanta dimostra di essere scesa in campo con il giusto atteggiamento.