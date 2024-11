Metropolitanmagazine.it - MotoGp | Gp Malesia a Sepang, vince Bagnaia davanti a Martin

Francescosu Ducati ha vinto il gran premio dellaclasseal leader della classifica Jorge. Sale sul podio in terza posizione anche Enea Bastianini. Il motomondiale si deciderà quindi all’ultimo gran premio, che si dovrebbe correre a Barcellona dopo l’annullamento della gara a Valencia. Dopo l’erroraccio di ieri nella Sprint, Pecconon ne ha voluto sapere di alzare bandiera bianca ed è andato a prendersi la decima vittoria stagionale nel Gran Premio della. Un successo che probabilmente aumenterà ancora i rimpianti, perché nella storia nessuno aveva mai vinto così tanto ritrovandosi poi con un pugno di mosche in mano quando era il momento di tirare le somme. Subito dopo il via una brutta caduta ha coinvolto alcuni piloti ed ha costretto all’interruzione per garantire i soccorsi.