Mister Movie | Perché Saw è il più grande franchise di film horror di sempre

Perché Saw è il più grande franchise di film horror di sempre

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Pensando ai, la mente va subito a quelle serie diin cui ogni capitolo propone scene spaventose e adrenalina pura, senza necessariamente concentrarsi su una trama coerente. Saw ha creato un Nuovo Concetto di: Quando la Trama è più Profonda della Paura Tuttavia, il caso di Saw rappresenta un’eccezione. Nonostante l’etichetta di “splatter” assegnatagli per l’intensità delle sue scene, Saw è molto più di un susseguirsi di orrori gratuiti. A 20 anni dalla sua uscita, si conferma come un labirinto narrativo che avvolge lo spettatore in una serie di storie interconnesse, meritevoli di una rivisitazione.