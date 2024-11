Dailymilan.it - Milan, Con Tijjani Reijnders in campo è un’altra storia. Che numeri quest’anno!

ancora decisivo e vittoria consegnata alcontro il Monza:decisivo sotto porta. ILe difficoltà deldi Paulo Fonseca in questa stagione sono sotto gli occhi di tutti. La costanza è il fattore che manca ai rossoneri che non riescono a trovare continuità, soprattutto contro le big. La vittoria di ieri, di misura, contro il Monza porta il segno di un super. Non solo per il goal, l'olandese ha giocato una partita quasi perfetta donando equilibrio e classe, anche in fase difensiva. Nella gara contro il Napoli, la sua assenza si è vista e sentita, lasciando un diavolo quasi senza equilibrio,si sblocca anche in zona goal: il dato