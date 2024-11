Spazionapoli.it - “Lukaku inguardabile, una statua di sale”: sentenza pesantissima in diretta

L’accusa di Umberto Chiariello in. Il giornalista ha commentato nel post partita la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta. Una sconfitta pesante che apre ad ampie riflessioni. In casa Napoli è tempo di capire cosa non ha funzionato nella sconfitta contro l’Atalanta, partita che ha visto la Dea dominare in lungo ed in largo contro gli azzurri che non sono mai stato in grado di rimettere il match su un binario favorevole. Il pubblico del Maradona ha subito fatto sentire il proprio affetto, già al triplice fischio finale, dimostrando che quanto fatto fino a questo momento è stato apprezzato e che uno scivolone non cancella i risultati ottenuti dal Napoli in questa prima fase di stagione. Al netto di questo, però, c’è da capire cosa va sistemato in vista del match contro l’Inter.