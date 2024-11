Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Spagnole: La Confessione Di Romulo!

La: Manuel si trova a scegliere tra l’amore per Jana e l’eredità, mentre Margarita rompe con Ayala dopo scoprire sconvolgenti segreti. Intanto, Rómulo svela chi ha ucciso Gregorio in La. Manuel di fronte a un bivio: l’amore per Jana o l’eredità? Le tensioni a Laraggiungono livelli esplosivi. Manuel, figlio del Marchese Alonso, si trova stretto in una morsa: da una parte l’amore incondizionato per Jana, dall’altra le dure minacce del padre, che gli intima di porre fine alla loro relazione. Alonso non usa mezzi termini: se Manuel continuerà a vedere Jana, perderà tutto. Il marchese è pronto a diseredarlo, a privarlo del titolo nobiliare e di ogni privilegio economico, pur di separarlo dalla donna che considera inaccettabile per la loro famiglia. Manuel, però, non è disposto a cedere alle pressioni.