Secoloditalia.it - La festa dei morti in Sicilia e la “trovatura”: quel confine con l’aldilà annullato dall’amore e dalla gioia

Pubblichiamo il ricordo che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha condiviso sui propri profili social a proposito delle celebrazionine del 2 novembre: la “dei”. *** Non ho nulla contro ladi Halloween, angloamericana ma ormai entrata anche nel nostro costume ogni sera tra il 31 ottobre e il 1° novembre, con moltadei bambini (e non solo) felici di avere il dolcetto piuttosto che lo scherzetto e di travestirsi in un anticipo del nostro italico carnevale. Ma ho nostalgia di unatuttana nel giorno dei, il 2 novembre, che, sia pure con molta difficoltà, resiste ancora nelle case deini.