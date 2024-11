In Toscana nasce la scuola dell’abbraccio l’ideatore | Abbracciare è un modo meraviglioso per trasmettere affetto

Leggi tutto su Orizzontescuola.it

In, in un'oasi di pace immersa, è nata un'iniziativa singolare: unache insegna l'arte dell'abbraccio. Un gesto semplice, forse dato per scontato prima della pandemia, ma che oggi, in un mondo che sembra aver perso la familiarità con il contatto fisico, assume un nuovo significato. L'ideada Marco Montagnani, maestro di filosofia taoista, che ha fatto di questo luogo un rifugio per chi desidera riscoprire il potere benefico del contatto umano. L'articolo Inla: “è unper” .