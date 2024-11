Lanazione.it - Il laboratorio coreografico per il Cab, il Collettivo Arezzo Ballet

Domenica con ildel. Il nuovo anno accademico del Cab, la prima formazione di danza in rappresentanza della città di, propone oggi il culmine di un fine settimana di confronto e perfezionamento a cui saranno presenti allieve di scuole di più regioni d’Italia. Il progetto, promosso dall’associazione Progetti Per La Danza con la direzione artistica di Stefania Pace, sarà strutturato attraverso incontri periodici dove verrà proposto un duplice percorso di crescita individuale per sostenere una futura carriera professionale e di preparazione collettiva per realizzare coreografie da presentare in festival in Italia e all’estero.