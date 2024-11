Inter-news.it - Highlights Serie A | Monza-Milan 0-1, vittoria con polemiche!

, partita delle 20.45 del sabato e valida per l’undicesima giornata diA, si è concluso sul risultato di 0-1. I rossoneri soffrono, ma riescono a vincerla con un gol di Reijnders. Di seguito il video con il gol e glidella partita che si è giocata all’U-Power Stadium di. DI MISURA – Il primo tempo trasi presenta bloccato, con i rossoneri che provano a rendersi pericolosi ma devono fronteggiare una squadra ben organizzata e solida dal punto di vista difensivo. Sono i brianzoli ad andare in vantaggio, all’8?, grazie al rimbalzo vincente di Dany Mota che si insacca alle spalle di Mike Maignan. Il direttore di gara Ermanno Feliciani lo annulla in maniera immediata a causa di un fallo precedente di Warren Bondo ai danni di Theo Hernandez.