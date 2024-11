F1 GP Brasile 2024 | griglia di partenza e risultati qualifiche Hamilton escluso in Q1

Leggi tutto su Sportface.it

Ladidel Gran Premio del, quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Dopo il rinvio del sabato pomeriggio, i piloti scendono in pista alle 07:30 locali di domenica ma in condizioni precarie tra pista bagnata e visibilità limitata. C’è però una pole position da conquistare per la gara del pomeriggio e non si può sbagliare. Occhi puntati soprattutto su Max Verstappen e Lando Norris, in lotta per il titolo. Q1 – Eliminato come ad Austin Lewis Hamilton, che fatica nelle condizioni di San Paolo e per 2 decimi fallisce l’accesso al Q2. “Questa maledetta macchina” ha sbottato. Esclusi anche Colapinto, che mette la sua Williams contro le barriere, un deludente Zhou e soprattutto le due Haas di Bearman e Hulkenberg.