Esame di maturità con il Prato. Forlì in emergenza e rivali temibili

Contro ile l’. È unrinvigorito dalla presa della Cittadella, ma decimato dalle assenze quello che riceverà la visita dei lanieri oggi (ore 14.30) al ‘Morgagni’. Filippo Ceglia, vice dello squalificato Miramari il cui ricorso è stato rigettato – confermate le 4 giornate di stop, ergo salterà anche il derby col Ravenna –, ha gli uomini contati, ma non si piange addosso e chiede ai suoi una prova di sacrificio eper continuare a dare sostanza al brillante percorso biancorosso. "Sappiamo che nell’arco di una stagione possono verificarsi momenti di, ma il gruppo è sano e sereno. L’importante è fare quadrato, continuare a lavorare come siamo soliti fare quotidianamente e rispondere presente quando si viene chiamati in causa. Fermo restando che abbiamo piena fiducia nei ragazzi perché sul campo profondono il massimo impegno", scandisce Ceglia.