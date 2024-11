Lanazione.it - Dolore per la morte dell’ex carabiniere: “Era un esempio di generosità”

Fucecchio (Firenze), 3 novembre 2024 – Un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. Proprio mentre era in sella alla sua bici sulle colline di Montaione per una gita in compagnia di alcuni amici. Mauro Suriani, 57 anni, è morto – da quanto abbiamo appreso – proprio per le conseguenze di quel malore che lo ha colpito durante un giro in mountain bike che era diventata la sua grande passione da quando aveva raggiunto l’età pensionabile e aveva lasciato il suo lavoro nell’Arma. Un lavoro che aveva amato fortemente. A dare l’allarme, sabato pomeriggio, erano stati proprio gli amici con cui il 57enne si trovava in gita. L’uomo – da quanto ricostruito – si è accasciato al suolo e per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare nonostante gli sforzi dei soccorritori.