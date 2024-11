Ilgiorno.it - Corbetta, il semaforo impietoso sull’ex statale 11: cento motociclisti multati

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Milano) – Un11 è diventato un’ossessione per i, soprattutto quelli soliti a superare le colonne di auto spostandosi sulla sinistra, occupando anche solo parzialmente la corsia di svolta, senza poi addentrarsi nella laterale ma proseguendo sulla ex. Da quando ilall’incrocio con via Cadorna è stato dotato di rilevatori elettronici per sanzionare chi passa col rosso, proseguire diritto arrivando dalla corsia di svolta è come passare con la lanterna rossa accesa. Le testimonianze deiabbondano sui social. «Nonostante sia passata converde mi hanno multato per ben due volte. Essendo in moto ho scartato l’auto che mi precedeva toccando la linea sulla sinistra che indicava il rosso. Mi sono beccata due multe da 130 euro e 12 punti in meno sulla patente» scrive Miriam F.