Campionati Italiani di Mezza Maratona Riva e Nestola fanno uno splendido argento

Civitanova Marche, 3 novembre 2024 – Arunoper Pietro(Fiamme Oro) aidia Civitanova Marche. L’Azzurro ha trionfato con il tempo di 1h02:47. Al Femminile conquista lo stesso successo Sara(Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera). Quest’ultima fa il crono di 1h12:32. Le parole dei protagonisti – Fonte Fidal/fidal.it “Sapevo di poter contare su un buon finale – le parole di Pietro– perché quest’anno mi sono migliorato nei 5000 in pista. Allora ho avuto la pazienza di aspettare il momento giusto, qui si correva soprattutto per vincere e ci siamo studiati a lungo fino all’ultimo chilometro”. “Era un test a un mese dall’esordio in– commenta Sara– e non poteva riuscire meglio. Per ora è questa la mia distanza preferita.