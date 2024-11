Boulter-Shnaider oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Hong Kong 2024

Leggi tutto su Sportface.it

Katiese la vedrà contro Diananella finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località asiatica. La britannica in semifinale ha battuto in tre parziali la cinese Yue Yuan mentre la russa ha sconfitto nettamente la canadese Leylah Fernandez. Si tratta del primo scontro diretto tra le due giocatrici, con la sovietica che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. In questa stagione, infatti, oltre a raggiungere la finale di doppio ai Giochi Olimpici di Parigi, ha portato a casa ben tre titoli sul circuito maggiore, entrando di prepotenza nella top quindici della classifica mondiale. Anche, tuttavia, si è resa protagonista di un anno stellare potendo vantare la conquista di ben due trofei.