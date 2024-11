Iltempo.it - Boccia, spunta la foto con la "chiave d'oro" di Pompei? Cosa c'è dietro

Maria Rosariatorna nuovamente alla carica sui social, in attesa del servizio delle Iene di questa sera, nel quale Alessandro Sortino indagherà - con succose rivelazioni - sul mistero della scomparsa dellad'oro massiccio didel valore di 14mila euro, consegnata dal sindaco Carmine Lo Sapio (di centrosinistra) all'ex ministro Gennaro Sangiuliano il 23 luglio scorso. Essendo il sindaco in quota Pd,ha sempre asserito di essere stata l'intermediaria che ha operato perché lavenisse consegnata all'ex ministro in quota Centrodestra. Dichiarazione respinta dallo stesso sindaco, che ha definito il proprio partito "quello della città di". Sta di fatto che lanon si sa dove sia finita, tanto da essere oggetto di un'indagine della Procura di Roma e della Corte dei Conti.