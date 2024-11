Ilfattoquotidiano.it - Ballando con le Stelle, la frecciata di Milly Carlucci a Fabio Fazio: “Vorrei dirgli una cosa…”

Una sesta puntata ricca di colpi acon le. Quella andata in onda sabato 2 novembre, infatti, è stata caratterizzata dalle polemiche e gli scontri verbali tra concorrenti e giuria, ma anche da due eliminazioni. Ad aprire la serata sono Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, che con una performance positiva, ma non eccellente, conquistano 32 punti. “dire ache per mantenere questa energia bisogna ballare almeno sei-sette ore al giorno“, è la stoccata dial conduttore di Che tempo che fa che nei giorni scorsi aveva detto a Paolantoni: “Dovresti ballare di più, ti devi allenare!”. Ma è l’esibizione della coppia formata da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen ad accendere le polemiche. Una performance che, infatti, non impressiona i giudici.