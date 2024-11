Ilfoglio.it - Bagnaia trionfa in Malesia e tiene vivo il sogno mondiale

Peccoè riuscito a tenere artificialmente in vita unche ormai sembra destinato a premiare il suo avversario. Vincendo inha ridotto il suo svantaggio a 24 punti, una differenza che non cambia l’inerzia del campionato, ma rimanda il verdetto all’ultimo appuntamento che, molto probabilmente, verrà giocato a Barcellona dopo che la MotoGp, spinta da, ha evitato di andare a Valencia, dove avranno altro a cui pensare. Dopo la scivolata di sabato nella Sprint, Pecco ha vinto la sua decima gara stagionale diventando il sesto della storia a raggiungere la doppia cifra e entrando in un club di fuoriclasse come Giacomo Agostini, Mick Doohan, Valentino Rossi, Casey Stoner, Marc Marquez. Un club di fenomeni.