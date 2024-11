Anticipazionitv.it - Amici 24, Gabriele Muccino parla per la prima volta della partecipazione di suo figlio Ilan: il forte commento

ha scelto la notte di Halloween perre di suoad24 e per il suo ritorno sul grande schermo con “Fino Alla Fine”, il nuovo film che segna la sua ripresa cinematografica dopo quattro anni di assenza. Durante il tour promozionale, il regista ha affrontato non solo temi legati alla sua ultima opera, ma anche argomenti personali. In un’intervista a FanPage, infatti,hato delllan, che quest’anno ha esordito nel talent24. “Avrei voluto che llan studiasse un po’ di più”, ha detto il regista, mostrando un mix di speranza e apprensione per la carriera artistica del giovane. Parole che hanno suscitato curiosità e aperto uno spaccato sulle riflessioni di un padre nel mondo dello spettacolo.