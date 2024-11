Feedpress.me - Alluvione in Spagna: salgono a 214 le vittime. Ispezioni dei sub nel "parcheggio della morte". Allerta rossa in Almeria

Con il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa a Letur (Albacete), il numero delledell’che ha devastato l’estsale ora a 214: 210 a Valencia, tre in Castilla-La Mancha e uno in Andalusia. Lo scrive El Pais. A Valencia, la zona più colpita, continuano i lavori di soccorso e pulizia con allerte dell’Agenzia Meteorologica Statale per la minaccia di forti temporali.