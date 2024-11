Tg24.sky.it - 19enne ucciso a Napoli, la fidanzata: non ci si può dimenticare di lui

"Quella di Santo non può restare una morte così, di quelle di cui ci si dimentica subito. Per me non è morto e non permetterò che il suo nome vada ad allungare una lista infinita di tragedie assurde. Non è solo un nome su un elenco. Lui è tantissime altre cose e il suo sacrificio deve aiutare a fare la differenza. Voglio che tutti siano al suo funerale, ci deve essere una risonanza enorme perché Santo lo merita. Tutti devono capire chi era e che cosa ha fatto. Voleva difendere un amico. Lui non c'entrava nulla con la scarpa calpestata: era estraneo alla lite, non meritava una fine così". Lo ha detto, in un'intervista su La Repubblica, Simona, ladi Santo Romano, ilche nella notte tra venerdì e sabato è statocon un colpo di pistola da un minorenne a San Sebastiano al Vesuvio ().