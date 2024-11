Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes salterà il PLE delle Survivor Series a fine novembre?

In qualità di Undisputed WWE Champion,è impegnato ogni settimana, sia sul ring che in varie apparizioni mediatiche per la compagnia. Ormai è un habitué dei Premium Live Events da quando è tornato dall’infortunio nel gennaio del 2023, ma ora l’American Nightmare potrebbe perdere uno dei più importanti eventi annuali della WWE. Ci sarà? Su X,ha condiviso il suo programma per il mese di, che lo vedrà apparire in TV e partecipare al prossimo tour della compagnia nel Regno Unito. Anche se sarà impegnato, l’Undisputed WWE Champion a quanto pare non presenzierà il 30: WarGames 2024 che si svolgerà alla Rogers Arena di Vancouver, British Columbia, Canada. Per la cronaca,è apparso allo show dello scorso anno, dove ha portato la sua squadra alla vittoria contro il Judgment Day e Drew McIntyre.