Wta Jiujiang 2024 | Golubic sorprende Bouzkova e vola in finale contro Sramkova

Leggi tutto su Sportface.it

Le semifinali del Wta dihanno visto a sorpresa l’eliminazione di Marie, che ha perso per 6-1 6-2Viktorija. Partita super della numero 168 al mondo, che si è imposta sulla testa di serie numero uno del torneo in appena 78 minuti. Parte malissimo il primo set per, che va sotto 3-0, prima di rimontare di un break per poi perdere nuovamente il servizio (4-1). Il secondo set, invece, ha visto le due tenniste rubarsi a vicenda i turni in battuta, condue volte avanti ma non in grado di resistere al ritorno della svizzera, che dall’1-2 ha poi infilato cinque set consecutivi.