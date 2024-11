Ilrestodelcarlino.it - Un’altra vittima dell’alluvione. La centrale idroelettrica è bloccata

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Compie un secolo di vita la piccolaBrenzaglia di via Roversano, nella zona di Molino Cento. Infatti diventò operativa nel 1924 e da allora ha sempre prodotto energia tranne che nei mesi estivi, quando il Savio è in secca e non è possibile fare arrivare lungo il canale di derivazione l’acqua indispensabile per far girare le turbine. Laha superato indenne anche la seconda guerra mondiale: si dice che gli operai abbiano smontato le parti essenziali e le abbiano nascoste, poi abbiano provveduto a rimuovere le mine collocate dai tedeschi in ritirata prima che esplodessero. Per la verità il centesimo compleanno dellaè un po’ sottotono: dal maggio 2023 è inoperosa poiché l’alluvione ha danneggiato parti importanti dei meccanismi che trasformano l’energia dell’acqua, sfruttando un dislivello di quasi dieci metri, in energia elettrica.