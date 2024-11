Lanazione.it - Tc Prato, sfida in casa. E Tc Bisenzio a Verona

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Quinta giornata del campionato di serie A di tennis. Domani in serie A2 femminile il team rosa del Tcgiocherà in(inizio alle 10, ingresso libero in via Firenze), contro il Tennis Beinasco, mentre i maschi del Tcaffronteranno il Ct Scaligero in serie A2 maschile. La formazione femminile del Tcinsegue il poker di vittorie e avrà il fattore campo dalla sua per cercare di conquistare i tre punti. Il team capitanato da Claudia Romoli potrà contare su Tatiana Pieri, decisiva in Puglia contro il Tc Apem Copertino, su Viola Turini e Beatrice Ricci e su una delle due straniere, Irene Burillo e Cristina Dinu. Le piemontesi potranno schierare invece Michele Alexandra Zmau, Anastasiya Grymalska, Gaia Maduzzi e Maria Canavese.