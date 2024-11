Iltempo.it - Spagna, bilancio drammatico. Bassetti: perché il rischio di infezioni è alto

Leggi tutto su Iltempo.it

A quattro giorni dalle tragiche inondazioni che hanno devastato il sud-est della, ildelle vittime cresce ulteriormente a 211 morti mentre altri 500 rinforzi militari sono arrivati a Valencia per aiutare a cercare i dispersi. In un intervento dal palazzo della Moncloa, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato l'invio di 5.000 soldati e altri 5.000 tra poliziotti e gendarmi. Migliaia di volontari sono arrivati al centro di coordinamento della Città delle Arti di Valencia, dove erano stati convocati dalle autorità valenciane alle ore 7 per unirsi ai lavori di pulizia di strade e case e per aiutare i residenti colpiti dal maltempo. Tra i rischi, anche quello della diffusione delle. Sul tema ha fatto chiarezza Matteo