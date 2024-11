Romadailynews.it - Roma, rapina a mano armata in un minimarket all’Ostiense: arrestato 40enne

Leggi tutto su Romadailynews.it

Identificato grazie alle telecamere e a un tatuaggio, il sospettato resta in custodia a Regina Coeli La Polizia di Stato haun uomo di 40 anni, sospettato di aver compiuto unain unnella zona Ostiense, a. Iltore, armato di coltello, ha fatto irruzione nell’attività, sottraendo circa 300 euro in contanti dalla cassa e un portafoglio con 245 euro. Dopo il colpo, l’uomo si è dato alla fuga. Le indagini sono state agevolate dalle immagini di videosorveglianza, che hanno ripreso le fasi cruciali della. Gli agenti del commissariato Colombo hanno identificato il sospetto grazie al confronto tra le riprese e un particolare tatuaggio sul dorso della, che ha permesso il riconoscimento dell’uomo, noto per precedenti penali e abituale frequentatore della zona di Piramide Ostiense.