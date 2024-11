Calciomercato.it - Ribaltone Milan, c’è la data dell’esonero di Fonseca

L’esclusione di Leao e i risultati che non arrivano: per Pauloè il momento decisivo, c’è già laFuori Leao, ancora una volta. Pauloha deciso di non cambiare la sua linea, di andare avanti seguendo le sue idee. Quelle che non vedono il connazionale, uomo più pagato della rosa del, titolare, almeno non adesso., c’è ladi(LaPresse) – Calciomercato.itLo ha chiarito più volte l’allenatore: l’impegno non va ad elemosinarlo da nessuno ed è questo ciò che rimprovera al 10 rossonero. Leao non difende, non si sacrifica per la squadra ed allora resta fuori anche contro il Monza, lasciando spazio ancora una volta ad Okafor. Una situazione che però potrebbe costare caro al tecnico, soprattutto se i risultati non dovessero iniziare ad arrivare con continuità.