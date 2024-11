Calciomercato.it - Ribaltone Inter: “Barella deve stare in panchina, Inzaghi gli manca di rispetto”. Ecco cosa dicono i numeri

Cassano non usa mezzi termini nel confronto trae Frattesi, che “ha fatto meglio e sta facendo meglio anche ora”: iimpietosi L’si è rialzata nella partita contro l’Empoli, riscattando il brutto pareggio con la Juve grazie al s3-0 che pure in parte non ha del tutto convinto. Perché il primo tempo dei nerazzurri non è stato brillantissimo, poi l’espulsione di Goglichidze ha senza dubbio cambiato tutto. E allora la squadra dine ha approfittato e ha ripreso la corsa verso la vetta tenendo il passo di un Napoli che è praticamente un rullo compressore. Nicolò(LaPresse) – calciomercato.itE lo ha fatto anche grazie alla prima doppietta in Serie A di Davide Frattesi, che da ex ha aperto e messo in ghiaccio il risultato prima che Lautaro la blindasse definitivamente.