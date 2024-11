Lanazione.it - Porte girevoli nello staff tecnico. Ecco Markowski

Come evidenziato nella nota del Pistoia Basket, "Tommaso Della Rosa ricoprirà il ruolo di head coach in vista della prossima partita contro Reggio Emilia". E, al tempo stesso, "il club è al lavoro per individuare un ulteriore allenatore che completerà loassieme a Giuseppe Valerio". Tradotto: un nuovoentrerà presto nel gruppo di lavoro biancorosso, da capire se come assistente di Della Rosa o se come nuovo capo allenatore in luogo di Dante Calabria. Fatto sta che la scelta della proprietà sembra sia ricaduta sul profilo di Zare Markovski. 64enne, macedone naturalizzato italiano, si tratta di un coach esperto, che ha lavorato in tante piazze storiche del basket nostrano, ma che al tempo stesso manca dalla serie A dalla lontana stagione 2017/18, quando sedeva sulla panchina di Sassari.