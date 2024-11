Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 3 novembre 2024: l'Acquario deve dimenticare un triste passato

Cosa prevede l'oroscopo di Paolo Fox per il 3 novembre 2024? Il celebre astrologo italiano consiglia i nati dell'Acquario di dimenticare un passato molto triste. Approfondiamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di domenica 3 novembre, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Si prevede un recupero psicofisico e tanta voglia di amore. L'aspetto lunare di questa domenica promette più che bene e andrebbe sfruttato il più possibile. Toro – Aria nervosetta. L'oroscopo di Paolo Fox invita a fare un bilancio sulla situazione generale. Inoltre, dovresti recuperare un po' di denaro, magari stringendo la cinghia, tagliando qualche spesa superflua oppure svolgendo un lavoro extra o, ancora, rivedendo ciò che non si usa più.