Oristanio | All’Inter ho trovato un ambiente bellissimo Eriksen? Splendido

La Serie A 2024-2025 è già giunta all’undicesima giornata, più di un quarto del suo calendario totale e, durante questa prima fase, sono diversi i nomi che si sono messi in risalto a suon di ottime prestazioni. Tra questi, vi è Gaetano Pio, esterno destro/seconda punta di piede mancino in forza al Venezia, nonché vecchia conoscenza nerazzurra, dove ha svolto gran parte della trafila giovanile prima di trovare la sua dimensione altrove. Il ricordo del passato nerazzurro Dopo le giovanili con la casacca dell’Inter, per il nativo di Roccadaspide, piccolo comune in provincia di Salerno, è arrivata la canonica girandola dei prestiti, recandosi prima in Olanda e poi al Cagliari, senza mai fare ritorno alla corte interista, che nel mercato estivo 2024 lo ha ceduto a titolo definitivo al Venezia.